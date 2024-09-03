18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
533.77
5.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.09.2024, 21:05

Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 6 октября

Новости Казахстана 0 373

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума по вопросу строительства АЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда
В документе говорится, что в соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" президент постановил:

1. Провести 6 октября 2024 года республиканский референдум.

2. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

3. Официально опубликовать настоящий указ в средствах массовой информации 3 сентября 2024 года.

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию РК, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Казахстана совместно с Центральной избирательной комиссией РК, другими центральными государственными и местными исполнительными органами принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев во время сегодняшнего послания народу страны заявил, референдум по АЭС в Казахстане пройдет 6 октября.

"Предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений", - сказал президент.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. В связи с этим он предложил решить вопрос строительства станции посредством проведения общенационального референдума.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

Между тем 27 августа Токаеву направили на рассмотрение проект указа по референдуму по строительству АЭС.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?