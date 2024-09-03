Ведущие эксперты по туризму поделились мнением о Послании Токаева

Абсолютное большинство экспертного сообщества в индустрии туризма поддержало озвученные в президентском месседже рацпредложения. В частности, председатель Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова одобрила идеи Токаева, подчеркнув, что профессионалы отрасли уже готовы обсудить планы по реализации поставленных задач:

«В своём послании президент Токаев поднял актуальные и злободневные вопросы, имеющие большое значение для отрасли. Транспортная логистика – один из ключевых моментов в развитии туризма, особенно это касается стран с большими территориями, как наша. Малая гражданская авиация могла бы ускорить и сделать доступнее передвижение наших гостей и казахстанцев по стране, что для туристической отрасли немаловажно.



Если сейчас туристы приезжают в Алматы или Астану, то максимальный срок их пребывания составляет пять-шесть дней. За это время они успевают посмотреть лишь одну область, не доезжая до интересных локаций, как, например, в Восточном Казахстане, которые сегодня упоминал президент. Между прочим, особенности ландшафта и природных ресурсов этого региона позволяют развивать круглогодичный туризм: от пляжного до горнолыжного, а также культурно-познавательный и лечебно-оздоровительный.



Или другая наша болевая точка, которая могла бы быть серьёзной точкой притяжения – озеро Кендірлі в Мангистауской области. Много лет назад правительство пригласило крупную консалтинговую компанию из Европы, которая разработала подробнейший мастер-план для различных видов отдыха под потребителей с разным уровнем запросов – от размещения в глэмпингах, кемпингах и юртах до отелей, имеющих категорию пять звёзд и выше. Более того, наши партнёры из Германии чётко распознали связь между пляжным туризмом и уникальными возможностями Мангистау в части космического, лунного ландшафта.



И, конечно, вопрос вертолётных туров остаётся на повестке. Сегодня к нашим вертолётным турам не подберёшься. Конкуренции нет на рынке, нет возможности сделать это за оптимальные деньги и в короткие сроки.



Дороги республиканского значения сегодня, в общем-то, в неплохом состоянии. Но что касается областных и региональных дорог, которые как раз и обеспечивают доступность к туристическим ресурсам, то они оставляют желать лучшего. Нужна придорожная инфраструктура и туалеты».