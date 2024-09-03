Ведущие эксперты по туризму поделились мнением о Послании Токаева

2 сентября на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. В своём выступлении глава государства не обошёл вниманием и туристический сектор. В частности, президент акцентировал внимание на необходимости дальнейшего развития малой авиации и внутренних авиамаршрутов, передает travelpress.kz
«Взлётно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алаколя уже модернизированы. Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. За счёт Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации. Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе».
Абсолютное большинство экспертного сообщества в индустрии туризма поддержало озвученные в президентском месседже рацпредложения. В частности, председатель Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова одобрила идеи Токаева, подчеркнув, что профессионалы отрасли уже готовы обсудить планы по реализации поставленных задач:
«В своём послании президент Токаев поднял актуальные и злободневные вопросы, имеющие большое значение для отрасли. Транспортная логистика – один из ключевых моментов в развитии туризма, особенно это касается стран с большими территориями, как наша. Малая гражданская авиация могла бы ускорить и сделать доступнее передвижение наших гостей и казахстанцев по стране, что для туристической отрасли немаловажно.
Если сейчас туристы приезжают в Алматы или Астану, то максимальный срок их пребывания составляет пять-шесть дней. За это время они успевают посмотреть лишь одну область, не доезжая до интересных локаций, как, например, в Восточном Казахстане, которые сегодня упоминал президент. Между прочим, особенности ландшафта и природных ресурсов этого региона позволяют развивать круглогодичный туризм: от пляжного до горнолыжного, а также культурно-познавательный и лечебно-оздоровительный.
Или другая наша болевая точка, которая могла бы быть серьёзной точкой притяжения – озеро Кендірлі в Мангистауской области. Много лет назад правительство пригласило крупную консалтинговую компанию из Европы, которая разработала подробнейший мастер-план для различных видов отдыха под потребителей с разным уровнем запросов – от размещения в глэмпингах, кемпингах и юртах до отелей, имеющих категорию пять звёзд и выше. Более того, наши партнёры из Германии чётко распознали связь между пляжным туризмом и уникальными возможностями Мангистау в части космического, лунного ландшафта.
И, конечно, вопрос вертолётных туров остаётся на повестке. Сегодня к нашим вертолётным турам не подберёшься. Конкуренции нет на рынке, нет возможности сделать это за оптимальные деньги и в короткие сроки.
Дороги республиканского значения сегодня, в общем-то, в неплохом состоянии. Но что касается областных и региональных дорог, которые как раз и обеспечивают доступность к туристическим ресурсам, то они оставляют желать лучшего. Нужна придорожная инфраструктура и туалеты».
Положительным отзывом о выступлении президента республики поделился также председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов:
«Поручения, озвученные президентом, направлены на значительное усиление транспортной и туристской инфраструктуры страны. Развитие аэрохабов и внутренних авиамаршрутов будет способствовать улучшению доступности туристских направлений, что, в свою очередь, позволит привлечь больше путешественников как изнутри страны, так и из-за рубежа.
В рамках поставленных задач мы будем активно содействовать продвижению туристского потенциала таких ключевых курортных зон, как Балхаш, Алаколь, Катон-Карагай, Зайсан и Кендірлі, для раскрытия их уникальных возможностей на международном уровне.
Особое внимание будет уделено вопросам экологической ответственности и сохранения природного баланса, чтобы наши туристские инициативы способствовали гармоничному развитию и приумножению богатства нашей природы для будущих поколений».
В разговоре с TravelPress.kz директор департамента туризма НПП «Атамекен» Дамиля Кунанова указала на положительное влияние туризма на смежные отрасли и местной экономики:
«Когда будут приняты все меры по улучшению инфраструктуры, с расширением географии полётов, это повлияет на рост потока туристов, а также обеспечит комфортное и быстрое путешествие до места отдыха.
Кроме того, рост турпотока даст мультипликативный эффект, не только гостиницам, общепиту, но и местному населению, задействовав такие ниши, как такси, производство сувениров, торговля, услуги».
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