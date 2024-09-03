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03.09.2024, 07:31

“Карантин и масочный режим“: Минздрав предупредил казахстанцев

Новости Казахстана 0 371

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана сообщил, что рассылаемые в социальных сетях сведения о введении массовых ограничений в связи с COVID-19 являются фейками, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствует действительности", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Поясняется, что постановление и. о. главного государственного санитарного врача предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Так, с 15 сентября этого года начнется вакцинация против гриппа.

"Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций", - отметили в комитете.

По его данным, ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

"Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы. Призываем граждан доверять достоверной информации из официальных источников", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Минздраве отреагировали на рассылку о вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Напомним, в социальных сетях распространилось видео некоего мужчины, который заявлял о том, что вакцинация девочек от ВПЧ приводит к бесплодию, а тех, кто откажется от прививки, будут штрафовать.

Пресс-служба ведомства также прокомментировала рассылаемую в социальных сетях информацию о распространении COVID-19 в стране. В рассылке говорилось, что ковидные госпитали, в частности в Алматы, переполнены больными и многие пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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