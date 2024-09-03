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03.09.2024, 07:38

Нужно ли сдавать декларацию, если принятие нового Налогового кодекса перенесли в Казахстане

Новости Казахстана 0 348

После новости о переносе сроков принятия нового Налогового кодекса в Интернете стали появляться комментарии о том, что сдачу деклараций тоже отложат. Но на это изменения не повлияют, сообщает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images
Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images
О том, что принятие проекта нового Налогового кодекса нужно перенести на следующий год, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана.

Подобное решение, согласно его заявлению, было связано с тем, что спешка в подобных вопросах недопустима. Также он поручил провести обстоятельную дискуссию в правительстве и парламенте.

Он также отметил, что внутри кодекса должна быть повышена эффективность налоговых льгот – сохранить нужно те льготы, которые реально стимулируют бизнес.

Означает ли это перенос декларирования

Напомним, что всеобщее декларирование в Казахстане стартовало в 2021 году – была введена в действие глава 71 Налогового кодекса РК под названием "Всеобщее декларирование". Эта программа проводится в несколько этапов.

Каждые новые участники в год вхождения в программу сдают форму 250.00, а далее будут сдавать форму 270.00 на ежегодной основе.

В 2024 году до 15 сентября входные декларации должны сдать индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги. А все население страны будет охвачено в 2025 году – во время последнего четвертого этапа.

Таким образом, программа всеобщего декларирования стартовала ранее и закреплена в уже действующем Налоговом кодексе РК. Поэтому перенос сроков принятия проекта нового кодекса никак не отразится на сроках сдачи налоговых деклараций.

Поэтому до 15 сентября новым участникам программы следует успеть сдать форму 250.00, а тем, кто уже вошел в программу – форму 270.00.

Ранее мы рассказывали, чем грозит несдача налоговой декларации для казахстанцев.

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