Что ждать от нового политического сезона в Казахстане: мнения экспертов

В Казахстане стартовал новый политический сезон. Политологи и эксперты поделились своим мнением о том, что ждать и какие темы будут главными на повестке дня, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как подчеркнул директор института Евразийской интеграции Азамат Байгалиев, важно отметить, что в последние годы понятие "начало политического сезона" имеет весьма условное значение.

"Мы помним, что в 2010-е у политического истеблишмента была другая ритмика. В середине июля политическая жизнь в стране буквально замирала: не проводилось больших международных мероприятий, не принималось значимых решений. Сегодня же ситуация кардинально иная. В сравнении с прошлыми десятилетиями на лето приходится невероятное количество событий, имеющих ключевое значение для внутренней и внешней политики Казахстана", - сказал Байгалиев корреспонденту Tengrinews.kz.

В качестве примеров он назвал саммиты ШОС и стран Центральной Азии в Астане, большое количество внутриполитических мероприятий, активность руководителей региональных и центральных органов, а также партий и депутатов в решении текущих социальных проблем.

"Государственный аппарат перестроился и работает в режиме нон-стоп. Понятно, что всегда будет стоять вопрос эффективности, но в этом направлении потолок развития будет повышаться", - заявил глава института Евразийской интеграции.

В свою очередь ведущий аналитик Института евразийской интеграции Нуралы Камал считает, что с началом политического сезона стоит ожидать значительного оживления партийного поля страны.

"Во-первых, потому что в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева представлены новые законодательные инициативы в самых разных сферах – от макроэкономики и финансов до социального обеспечения и безопасности. Во-вторых, потому что в сложившихся обстоятельствах политическая система стала гораздо более конкурентной", - пояснил он.

По мнению Нуралы Камала, молчание в современной публичной политике принимается за слабость, а значит, большинство депутатов будут проявлять максимальную активность в продвижении как партийного дискурса, так и в реализации личных обещаний перед локальным электоратом.