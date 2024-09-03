Почему образовался дефицит газа в Казахстане, рассказали аналитики

Газ применяется как в промышленных целях, так и обычными потребителями и автовладельцами. Но цена его продажи составила на 15-25 тыс. тенге ниже себестоимости. Подробнее об этом читайте в NUR.KZ.
Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR, его производство в Казахстане оказалось убыточным. При этом не все объемы газа в недрах могут быть добыты.
"Себестоимость производства сжиженного нефтяного газа (СНГ) составляет примерно 60-70 тыс. тенге за тонну, тогда как продается он по оптовой цене в 45 тыс. тенге за тонну. Получается, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки или недополучают прибыль в размере до 25 тысяч тенге.
К примеру, убыток КазГПЗ по итогам 2023 года составил 4,3 млрд тенге (4,9 млрд тенге в 2022 году)", – отмечается в источнике.
Как сообщается в источнике, причиной подобных низких цен на СНГ является участие государства в ценообразовании. Эта мера направлена на поддержание социального автогаза для автовладельцев, количество которых стремительно растет ежегодно.
Баланс сжиженного нефтяного газа до 2030 года в Казахстане. Источник: Telegram-канал ENERGY MONITOR
При этом сохраняется дефицит автогаза, который может усугубиться: по прогнозам аналитиков, в течение ближайших пяти лет в Казахстане ожидается увеличение закачки газа в подземные пласты при добыче нефти. А это может повлиять на его нехватку на внутреннем рынке.
"Решить проблему дефицита сжиженного газа можно, но для этого нужно повысить его стоимость. Только в этом случае получится достичь безубыточности производства газа на внутреннем рынке.
На рынке уже ощущается дефицит автогаза, разница которого перекрывается за счет поставок автогаза (пропан/бутан) от Тенгизшевройл", – сообщают в ENERGY MONITOR.
Также аналитики отмечают, что текущие цены на газ в Казахстане оказались одними из самых низких в мире. Для сравнения: дешевле стоимость этого вида топлива обойдется только в Алжире и Анголе.
Напомним, что в начале текущего года сообщалось, на каком этапе находится проект по переводу ТЭЦ Алматы на газ.
Также бывший министр энергетики рассказал, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.
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