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03.09.2024, 08:26

Почему образовался дефицит газа в Казахстане, рассказали аналитики

Новости Казахстана 0 1 211

Газ применяется как в промышленных целях, так и обычными потребителями и автовладельцами. Но цена его продажи составила на 15-25 тыс. тенге ниже себестоимости. Подробнее об этом читайте в NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Cezaro De Luca / Europa Press / Getty Images
Иллюстративное фото: Cezaro De Luca / Europa Press / Getty Images
Газ является одним из источников получения энергии и может не только заменить бензин в автомобилях, но и уголь в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и электростанциях, что может снизить объемы выбросов вредных веществ.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR, его производство в Казахстане оказалось убыточным. При этом не все объемы газа в недрах могут быть добыты.

"Себестоимость производства сжиженного нефтяного газа (СНГ) составляет примерно 60-70 тыс. тенге за тонну, тогда как продается он по оптовой цене в 45 тыс. тенге за тонну. Получается, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки или недополучают прибыль в размере до 25 тысяч тенге.

К примеру, убыток КазГПЗ по итогам 2023 года составил 4,3 млрд тенге (4,9 млрд тенге в 2022 году)", – отмечается в источнике.

В чем причина убытков

Как сообщается в источнике, причиной подобных низких цен на СНГ является участие государства в ценообразовании. Эта мера направлена на поддержание социального автогаза для автовладельцев, количество которых стремительно растет ежегодно.

Инфографика

Баланс сжиженного нефтяного газа до 2030 года в Казахстане. Источник: Telegram-канал ENERGY MONITOR

При этом сохраняется дефицит автогаза, который может усугубиться: по прогнозам аналитиков, в течение ближайших пяти лет в Казахстане ожидается увеличение закачки газа в подземные пласты при добыче нефти. А это может повлиять на его нехватку на внутреннем рынке.

"Решить проблему дефицита сжиженного газа можно, но для этого нужно повысить его стоимость. Только в этом случае получится достичь безубыточности производства газа на внутреннем рынке.

На рынке уже ощущается дефицит автогаза, разница которого перекрывается за счет поставок автогаза (пропан/бутан) от Тенгизшевройл", – сообщают в ENERGY MONITOR.

Также аналитики отмечают, что текущие цены на газ в Казахстане оказались одними из самых низких в мире. Для сравнения: дешевле стоимость этого вида топлива обойдется только в Алжире и Анголе.

Напомним, что в начале текущего года сообщалось, на каком этапе находится проект по переводу ТЭЦ Алматы на газ.

Также бывший министр энергетики рассказал, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.

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