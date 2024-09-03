Скидки по налогу на транспорт откладываются

Президент РК поручил не торопиться с поправками в Налоговый кодекс, передает kolesa.kz
Поправочные коэффициенты при расчёте налога на транспорт внесены в проект изменённого Налогового кодекса. В случае их принятия налог для авто в возрасте свыше 10 и до 20 лет снизится на 30 %, а старше 20 лет — на 50 %. Применять коэффициенты планируется ко всем «пожилым» машинам без деления по объёму двигателя или каких-либо иных параметров.
Предполагалось, что вступить в силу поправки должны будут с 1 января 2025 года, но вчера, обращаясь с посланием к народу Казахстана, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил не торопиться с перезагрузкой главного финансового документа страны.
«В рамках рассмотрения проекта нового Налогового кодекса поручаю провести в правительстве и парламенте обстоятельную дискуссию. Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне», — заявил глава государства.
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