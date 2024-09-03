Купюры номиналом 1 миллион тенге обсуждают в Казнете

В социальных сетях завирусились несколько видео с купюрами большого номинала. В пресс-службе Нацбанка прокомментировали популярные ролики, подробнее - на Tengri Life .

Кадр из видео

Казахстанец Азат Бекбулатов опубликовал несколько видео с необычными банкнотами, которые сразу привлекли внимание аудитории.

К примеру, этот ролик "о купюре в 1 миллион тенге" просмотрели более двух с половиной миллионов раз. Некоторые даже начали мечтать, чтобы им выдавали зарплату такой банкнотой.

А вот видео "о купюрах по 100 миллионов тенге". Ролик также стал вирусным и собрал сотни комментариев.

"В магазин зашел, купил вещи, и жди сдачу неделями", "Это что, реально вышло?", "Но потом я проснулся", "Если такие деньги реально были бы, экономика, значит, упала", – отметили люди в комментариях.

Азат Бекбулатов рассказал, что решил опубликовать шуточные видео у себя на странице в Instagram и не ожидал, что ролики привлекут столько внимания.

"Хотел бы подчеркнуть, что это не настоящие купюры и используются они в игре. Конечно, никто ими не расплачивается. Я подписал в роликах, что это игровые купюры, но все равно были те, кто подумал, что это настоящие. Но всем не ответишь, не ожидал, что видео будут так широко обсуждать", – отметил житель Уральска.

К слову, в пресс-службе Нацбанка также подчеркнули, что на видео не настоящие купюры.