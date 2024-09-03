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03.09.2024, 10:24

Инвесторы покидают Казахстан. Причины

Новости Казахстана 0 760

В МИДе рассказали LS о замороженных проектах с иностранным участием.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ответе на запрос редакции сообщается, что большинство договоренностей были приостановлены на начальных этапах реализации по инициативе самих инвесторов.

"Основными причинами ухода являются системные проблемные вопросы, требующие содействия в разрешении. Зачастую они сосредоточены в сфере налогового и таможенного администрирования и исполнения договорных обязательств госорганами", – сообщили в министерстве.

Также причинами ухода названы проблемы с доступом к сырью, поиском местных партнеров и вопросы финансирования, заключения офтейк-контрактов.

В частности, среди приостановивших свои проекты – американские Tyson Foods и Valmont Industries. Подобная ситуация также сложилась у следующих инвесторов: Goknur Gida (Турция), Farm Frites (Нидерланды), Fortescue Future Industries (Австралия) и Fresenius Medical (Германия). 

По данным МИДа, в феврале 2021 года Goknur Gida и СПК "Тараз" подписали меморандум по производству органических соков, пюре и концентрата в Жамбылской области. Уже был подготовлен пакет документов для подачи в ЕАБР. Сам проект планировали запускать в несколько этапов. Открытие первой очереди оценивался в $98 млн. Для этого были определены предварительные локации по садам и по производству соков общей площадью 2,2 тыс. га. Создано юрлицо на базе МФЦА.

"Однако в мае 2023 года инвестор приостановил проект из-за ограничений на владение сельскохозяйственными земельными участками для иностранных граждан", – говорится в ответе на запрос.

Еще один приостановленный проект – строительство завода по производству картофеля Farm Frites. Как пояснили в МИДе, он заморжен из-за неопределенности с местом запуска и сотрудничеством с казахстанским партнером.

"Для возобновления переговоров в начале этого года была создана рабочая группа. В ней принимают участие заинтересованные госорганы для изучения возникших барьеров и проводят встречи с нидерландской компанией", – сообщило ведомство.

Резюмируя, в МИДе отметили, что, несмотря на случаи ухода инвесторов, большую часть проектов реализуют.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Уход инвесторов - это не насытность наших чиновников, которые придумывают такие законы
03.09.2024, 05:57
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