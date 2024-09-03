Об изменениях в тарифной политике комуслуг рассказали в правительстве

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев заявил, что до конца года предполагается масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по видам источников, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выступая на заседании правительства, Бозумбаев отметил, что данные нормы будут учитывать объективно необходимые объемы ресурсов для потребления физическими лицами.
"В случае потребления свыше утвержденных норм, предполагается дифференциация тарифов и расценок. Наряду с этим социальным блоком правительства будут проработаны вопросы защиты интересов социально-уязвимых слоев населения на оплату коммунальных услуг", - заявил Бозумбаев.
Вице-премьер добавил, что по поручению Главы государства тариф для каждого субъекта естественной монополии будет просчитан в части недопущения необоснованного роста для потребителей.
Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев дал поручение по тарифам на комуслуги. Как отметил Глава государства, в первую очередь тарифы в Казахстане должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.
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