Об изменениях в тарифной политике комуслуг рассказали в правительстве

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев заявил, что до конца года предполагается масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по видам источников, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Выступая на заседании правительства, Бозумбаев отметил, что данные нормы будут учитывать объективно необходимые объемы ресурсов для потребления физическими лицами.

"В случае потребления свыше утвержденных норм, предполагается дифференциация тарифов и расценок. Наряду с этим социальным блоком правительства будут проработаны вопросы защиты интересов социально-уязвимых слоев населения на оплату коммунальных услуг", - заявил Бозумбаев.

Вице-премьер добавил, что по поручению Главы государства тариф для каждого субъекта естественной монополии будет просчитан в части недопущения необоснованного роста для потребителей.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев дал поручение по тарифам на комуслуги. Как отметил Глава государства, в первую очередь тарифы в Казахстане должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.