Дочь казахстанского миллионера стала санитаркой

Известно, что дочь бизнесмена получает медицинское образование. До учебного семестра девушка решила попрактиковаться и устроилась работать санитаркой в городскую инфекционную больницу.

«Все было хорошо, пока на днях к ним не привезли двоих с подозрением на оспу. Говорим: осторожнее там, доча. А через день звонит с работы, говорит: у меня сыпь пошла. Мы в шоке! Срочно изолировали, оказалась - ветрянка! Уф, пронесло», – написал Айдын Рахимбаев на своей странице в Instagram.

Больше всех в семье за безопасность и здоровье юного врача переживает ее бабушка, пишет бизнесмен. Однако Айдын вместе с супругой считают, что раз она выбрала эту профессию, то должна принимать все риски и вызовы.

«Сейчас работая ночные дежурства санитаркой, убирая уточки, ухаживая за больными, она только начала свой непростой путь врача. В общем держись, доча, романтика закончилась, теперь все по-взрослому», – заключил он.

К слову казахстанцы оставили десятки поддерживающих комментариев под постом бизнесмена.