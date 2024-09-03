Премьер поручил пересмотреть тарифы на услуги КТЖ

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Выступая на заседании правительства, премьер заявил, что поддержание и развитие транспортной инфраструктуры требует привлечения больших инвестиций.

"Одна из мер – пересмотр тарифов на услуги "Қазақстан темір жолы" (КТЖ). В этой связи фонду "Самрук-Казына" совместно с Министерством транспорта необходимо разработать новую тарифную политику на перевозку грузов железнодорожным транспортом", - поручил Бектенов.

Также глава правительства затронул вопрос ремонта дорог.