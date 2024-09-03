Премьер поручил пересмотреть тарифы на услуги КТЖ

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил правительству уделить особое внимание вопросам транспортно-логистического сектора, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выступая на заседании правительства, премьер заявил, что поддержание и развитие транспортной инфраструктуры требует привлечения больших инвестиций.
"Одна из мер – пересмотр тарифов на услуги "Қазақстан темір жолы" (КТЖ). В этой связи фонду "Самрук-Казына" совместно с Министерством транспорта необходимо разработать новую тарифную политику на перевозку грузов железнодорожным транспортом", - поручил Бектенов.
Также глава правительства затронул вопрос ремонта дорог.
"В отношении увеличения охвата средним ремонтом дорог на межобластных и межрайонных маршрутах Министерству транспорта разработать до 1 декабря детальный план с определением конкретных проектов, показателей и источников финансирования", - заявил он.
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