Мужчину с пулей в голове нашли в Алматы

Тело мужчины находилось в машине, которая была припаркована в микрорайоне Нурлытау. Полиция склоняется к тому, что это самоубийство.

«По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее на правобережье столицы обнаружили труп 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Подробнее об этом читайте здесь.