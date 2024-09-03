Техосмотр в Казахстане: новые правила появятся до конца года

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил правительству уделить особое внимание вопросам снижения количества дорожно-транспортных происшествий и гибели людей на дорогах, передает Tengri Auto.
"Министерству транспорта поручаю обеспечить создание безопасной дорожной инфраструктуры с внедрением интеллектуальных систем, а также до конца текущего года выработать новые механизмы эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра автотранспорта", - поручил Бектенов, выступая на заседании правительства.
Ранее министр транспорта ответил, подорожает ли техосмотр авто после изменений в процедуре его проведения в Казахстане.
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