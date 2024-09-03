Диалог бизнеса и судебной системы: совместные усилия для защиты предпринимателей

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Верховный суд установили полное взаимопонимание и поддерживают постоянный диалог.

Регулярные консультации и обсуждения способствуют укреплению партнерских отношений, что позволяет оперативно реагировать на возникающие вызовы и находить баланс между требованиями законодательства и потребностями предпринимателей.

Так, на очередной рабочей встрече два руководителя традиционно обсудили широкий спектр вопросов. В частности, это минимизация давления на бизнес, отмена земельными инспекциями решений акиматов по земельным участкам, исключение инструментов давления на судей и другие.

Для всего предпринимательского сообщества крайне важно обновление судебной системы, при этом бизнес активно участвует в этих изменениях. В целях учета интересов бизнеса на платформе «Атамекен» создана рабочая группа, включающая ученых и представителей адвокатской и юридической сфер.

Палата выражает серьёзную озабоченность по поводу негативного воздействия, которое оказывают ограничительные меры в отношении бизнесменов. Заключения под стражу, не только нарушают работу бизнеса, но и приводят к финансовым потерям, снижению доверия инвесторов и возможному закрытию предприятий.

В ходе обсуждения, Раимбек Баталов предложил чаще применять практику отслеживания через браслеты тех, в отношении кого проводится судебные разбирательства. Таким образом, будет минимизирован ущерб для предприятий, а их сотрудники смогут сохранить рабочие места.

Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев предложил представителю бизнес-сообщества организовать совместную работу по закупу электронных браслетов слежения.

Другой объемной темой обсуждения стал принятый в июле этого года Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», согласно которому с 1 июля 2025 года в Астане будут созданы три новых самостоятельных кассационных суда — по уголовным, гражданским и административным делам. Эти суды будут выступать в качестве кассационной судебной инстанции, что позволит исключить существовавший ранее порядок предварительного рассмотрения кассационных ходатайств. Ранее имущественный ценз и предварительное рассмотрение ходатайств не позволяли Верховному Суду пересматривать все судебные акты нижестоящих судов, и большинство дел не доходило до кассационного рассмотрения.

Раимбек Баталов выразил мнение, что совместная с госорганами инициатива создания суда, которая исключит предварительное рассмотрение кассационных ходатайств по уголовным и гражданским делам, значительно повысит доступность и справедливость судебных процессов для бизнеса и граждан в целом.

Территориальная обособленность кассационной инстанции от областей станет важным антикоррупционным инструментом, снижающим влияние местных элит на судебные решения. Это, в свою очередь, повысит уровень доверия граждан к судебной системе и укрепит правовую основу для защиты предпринимателей.