Озвучена сумма, которую потратят на референдум по АЭС в Казахстане

Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина озвучила сумму, сколько потратят в Казахстане на проведение референдума по АЭСС, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказал Мустафина, Центральная комиссия референдума разрабатывает и предоставляет правительству на рассмотрение примерную смету расходов.
"Общая сумма расходов, согласно нашей смете, составляет 15,5 миллиарда тенге. Эта сумма включает в себя и организацию, и проведение республиканского референдума на 78 зарубежных избирательных участках, которые расположены и открыты в 63-х государствах", - пояснила Мустафина во время брифинга.
Как пояснила Мустафина, 71 процент от общей суммы занимает оплата труда членов комиссий всех уровней.
"Таких у нас более 70 тысяч человек. Оплата труда предусматривает их непосредственное участие как в период подготовки, так и в день голосования. А также их работы в выходные дни и сверхурочные часы. Также хочу сказать, что оплата труда заложена соответствующей статье Конституционного закона", - добавила член Центризбиркома.
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