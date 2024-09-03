Озвучена сумма, которую потратят на референдум по АЭС в Казахстане

Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина озвучила сумму, сколько потратят в Казахстане на проведение референдума по АЭСС, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как рассказал Мустафина, Центральная комиссия референдума разрабатывает и предоставляет правительству на рассмотрение примерную смету расходов.

"Общая сумма расходов, согласно нашей смете, составляет 15,5 миллиарда тенге. Эта сумма включает в себя и организацию, и проведение республиканского референдума на 78 зарубежных избирательных участках, которые расположены и открыты в 63-х государствах", - пояснила Мустафина во время брифинга.

Как пояснила Мустафина, 71 процент от общей суммы занимает оплата труда членов комиссий всех уровней.