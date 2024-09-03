Акиматы будут платить за безработных взносы по ОСМС

На заседании правительства она представила изменения в сфере здравоохранения.

"Будет подготовлен проект закона, предусматривающий формирование единого пакета медпомощи, который будет состоять из гарантированного базового и страхового пакетов. Он потребует соответствующего уровня фондирования. Поэтому в законопроекте будут предусмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости системы. Такие как уплата взносов за зарегистрированных безработных за счет местного бюджета и изменение параметров системы в части верхнего порога и ставок отчислений в ФСМС", – сообщила она.

Соответствующий законопроект уже подготовлен Минздравом, добавила Дуйсенова.

"В части цифровизации системы нами будет продолжена работа по реализации дорожной карты. В рамках нее до конца текущего года будет завершена цифровизация ФСМС. А к концу следующего года планируется внедрение единой информсистемы", – резюмировала она.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу поручил создать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, а все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования.

Он также отметил, что перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема, подчеркнул глава государства.