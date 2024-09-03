На светлое будущее Казахстана нужно 10 трлн тенге

По его словам, был проведен анализ износа оборудования на предприятиях тепло-, электро- и водоснабжения. И на 22 предприятиях теплоснабжения данный показатель составил от 65% до 90%. А на 18 объектах электроснабжения – от 70% до 97%. На 13 предприятиях водоснабжения – от 70% до 100%, на 24 предприятиях водоотведения – от 70% до 100%. В то же время в 55 энергопроизводящих организациях средний износ оборудования равен 56%.

По предварительным оценкам, на реализацию нацпроекта необходимо свыше 10 трлн тенге инвестиций. Деньги будут привлекать из четырех источников. Это отечественные и международные финансовые институты, банки второго уровня, средства бюджета и Нацфонда, а также собственников энергетических объектов.

Для инвестпривлекательности правительство собирается принять документы, гарантирующие финансовым институтам и бизнесу необходимые уровни тарифов, возврат капитала и займы.

Ранее LS сообщал, что почти 20 млрд тенге планируется направить в Казахстане на строительство новых электросетей.