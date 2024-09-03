“Недопустимые ситуации“: Кержаков объяснил уход из “Кайрата“

Бывший игрок "Зенита" и сборной России по футболу возглавил "Кайрат" в конце мая. Сегодня, 3 сентября, клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером.

"Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время "Кайрат" стал лидировать в турнирной таблице и за 6 туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.

Но для меня, как для главного тренера, есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи", - рассказал Кержаков корреспонденту Championat.