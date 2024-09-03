Интернет от Amazon появится в Казахстане - министр

Казахстан подпишет соглашение с американской компанией Amazon для использования их интернета. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: Amazon

Как сообщил Мадиев в кулуарах Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, Казахстан подпишет ряд соглашений в этой части.

"Одно из важных (соглашений - прим.) - с Amazon Kuiper (...) Я думаю, что, развивая конкуренцию в этом направлении, мы можем получать более качественные услуги для граждан по приемлемой цене", - рассказал министр.

Amazon Kuiper – дочерняя организация Amazon, предоставляющая услуги спутникового интернета. Жаслан Мадиев назвал Amazon Kuiper аналогом Starlink, OneWeb.

Напомним, в июне этого года глава цифрового министерства сообщал о переговорах для широкого запуска интернета от Starlink. Сейчас Казахстан используется интернет от Илона Маска в пилотном режиме.