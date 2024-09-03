Стала известна судьба подарков Елдосу Сметову за золото Олимпиады

Олимпийский чемпион из Казахстана дзюдоист Елдос Сметов рассказал, кому передал часть подарков за триумф на Играх в Париже, передает Tengri Sport .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Сали Сабиров

По словам спортсмена, из всех подарков, которые достались ему после возвращения из Парижа, себе дзюдоист оставил только пятикомнатную квартиру и Mercedes. Два других автомобиля Сметов передал отцу и первому тренеру.

"Я подарил эту машину (Haval 6) Ахмету Жумагали, который воспитывал меня с пяти лет и привил любовь к спорту. Сейчас ему 74 года", - рассказал дзюдоист в интервью Динаре Сатжан.

Кроме того, личному тренеру Галымжану Жылгелдиеву дзюдоист передал двухкомнатную квартиру, шкуру льва подарил другу, а табун лошадей Сметов пообещал передать брату.

Отметим, что еще во время Олимпиады Елдос Сметов подарил телевизор своему фанату, который очень эмоционально поддерживал дзюдоиста дома.