Казахстанца арестовали после публикации в соцсети об экс-полицейском

В Петропавловске руководитель общественного объединения получил 20 суток ареста за то, что в социальных сетях обвинил бывшего полицейского в сутенерстве, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Дело в отношении известного в регионе общественника рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Петропавловска. Мужчина обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 73-3 Кодекса об административных правонарушениях, то есть в клевете, совершенной с использованием соцсетей.

Суд установил, что 26 августа этого года общественник в социальных сетях опубликовал информацию о связях бывшего полицейского с сутенерством и о его увольнении из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам. Бывший полицейский обратился с заявлением в полицию, заявив, что данная информация не соответствует действительности и автор оклеветал его, распространив заведомо ложные сведения.

"В судебном заседании К. вину не признал, пояснив, что действительно выложил через сети телекоммуникации данную информацию, но не считает ее клеветой, поскольку причиной увольнения П. из органов внутренних дел послужило именно изложенное им в социальных сетях обстоятельство. В судебном заседании К. продолжал выступать и приводить доводы, согласующиеся с заявлением П. о клевете", - говорится в постановлении суда.

Суд указал, что в материалах дела имеется копия приказа об увольнении бывшего полицейского из органов внутренних дел в запас по собственному желанию.

"Других документов о дискредитирующих мотивах увольнения П. из органов внутренних дел суду не представлено. Откуда известны К. другие основания и причина увольнения П., судом не установлено", - следует из судебного постановления.

Суд посчитал, что факт клеветы полностью подтверждается материалами дела. Обстоятельств, смягчающих ответственность, суд не установил. Обстоятельством, отягчающим ответственность за административное правонарушение, суд признал совершение административного правонарушения повторно в течение года.

Как установил суд, в январе этого года общественник уже отбывал 20 суток за клевету. Тогда мужчина в соцсетях публично оклеветал скончавшегося пенсионера, который ранее работал в уголовно-исполнительной системе МВД. В суде также отметили, что общественник в период с 2013-го по 2017 год отбывал срок.