Появились очертания нового Налогового кодекса: что ждет бизнес

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Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, затронул ключевые аспекты налоговой политики страны. Президент поручил провести обстоятельную дискуссию по проекту нового Налогового кодекса, отложив его принятие на год. Решение вызвало широкий интерес среди представителей бизнес-сообщества и налоговых экспертов.

Так, эксперт по налогам и руководитель Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев отметил, что перенос принятия Налогового кодекса - позитивный шаг.

"Бизнес-среда обрадовалась, узнав, что благодаря выступлению Президента у нас будет еще время на доработку кодекса. Возможно, в нем будут учтены все те моменты, которые мы хотели. Однако я рекомендую бизнесу не расслабляться. Мы прекрасно понимаем, что в бюджете существуют пробелы, которые необходимо заполнять. Поэтому можно ожидать, что Минфин и налоговые органы начнут тщательнее проверять предпринимателей на предмет скрытых доходов и признания сделок недействительными. К примеру, с начала этого года обсуждалось повышение ставки НДС с 12 до 16 процентов, что вызвало серьезные опасения у бизнеса. Повышение налога, по заверениям бизнес-сообщества, могло привести к значительному удорожанию товаров и услуг, что ударило бы по конечным потребителям", - подчеркнул он.

Казанцев добавил, что после смены министра финансов и министра нацэкономики ситуация изменилась.

"Новые министры сразу заявили, что повышение НДС не планируется. Отсрочка принятия нового кодекса дает время для более глубокого анализа и учета интересов бизнеса", - уверен эксперт.

Говоря о розничном налоге, который Президент привел как положительный пример, Казанцев пояснил, что этот налог, введенный два года назад по инициативе Президента, действительно имеет свои преимущества.

"Розничный налог позволяет компаниям с оборотом до двух миллиардов тенге работать без уплаты НДС, что освобождает бизнес от необходимости дробиться на несколько компаний для избежания налоговой нагрузки. Это способствует легализации доходов и упрощает деятельность предпринимателей", - пояснил эксперт.

Однако Казанцев также указал на проблему, связанную с предложением снизить порог оборота до 500 миллионов тенге.

"Это вызвало беспокойство среди предпринимателей, так как могло бы снова заставить их дробить бизнес. Приятно видеть, что Президент отметил важность сохранения розничного налога как поддерживающего механизма для бизнеса", - добавил он.

На вопрос о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога Казанцев объяснил, что такая мера назрела из-за необходимости создания более справедливой налоговой системы.

"В текущей ситуации малые и крупные предприниматели могут платить одинаковые налоги, несмотря на значительную разницу в доходах. Дифференцированные ставки позволят налогообложению стать более пропорциональным, где большие доходы будут облагаться большими налогами", - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что здесь важно то, как будут реализованы слова Президента. Так, если для малого бизнеса будут предусмотрены меньшие налоговые ставки, это будет значительная поддержка. Однако, если минимальная ставка начнется с четырех процентов и будет только увеличиваться, это может вызвать обеспокоенность.

По поводу отказа от карательного подхода при налоговом администрировании, предложенного Президентом, Казанцев выразил поддержку.

"Предложение ограничивать взыскание суммой задолженности, а не блокировать весь банковский счет, является разумным шагом. Это снизит давление на бизнес и позволит избежать ситуаций, когда из-за небольших задолженностей бизнес сталкивается с большими проблемами, - считает эксперт. - Однако важно понимать, что такая мера не снимает ответственности с бизнеса за уплату налогов. Она лишь делает процесс администрирования более гибким и справедливым".

В завершении Казанцев отметил, что Послание Президента стало важным сигналом о готовности государства к диалогу с бизнесом.