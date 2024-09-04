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04.09.2024, 08:10

«Казахтелеком» продает Tele2 и Altel за Т536 млрд

Новости Казахстана 0 361

Астана. 3 сентября. КазТАГ – АО «Казахтелеком» продает Tele2 и Altel за Т536 млрд, передает корреспондент агентства.

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

«30 апреля 2024 года Группа объявила о решении выйти из состава ТОО «Мобайл ТелекомСервис» (МТС) путем реализации 100% доли в пользу Power International Holding (PIH). (…) Согласно отчетности компании, Казахтелеком продает ТОО «МТС» за Т536.2 млрд (или $1.1 млрд)», - говорится в обзоре финансовых результатов АО «Казахтелеком» за первое полугодие этого года.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение года. В отчете отмечаются существенные изменения у компании, так как была продана «дочка» «Мобайл ТелекомСервис». За счет продажи финансовые показатели «Казахтелеком» сложились значительно ниже.

«Выручка компании прибавила 4.9% г/г, в основном за счет увеличения доходов от государственной субсидии. Тенденция на снижение маржинальности продолжилась из-за роста себестоимости на 15.4% и финансовых расходов на 33.5% г/г за 1П2024 г. В итоге, чистая прибыль компании сократилась на 50% г/г. Консолидированный чистый долг компании за квартал снизился с Т313.9 млрд до Т258.7 млрд, в том числе за счет реклассификации долгов МТС», - говорится в отчете.

КазТАГ ранее сообщал, что базовая и разводненная прибыль на акцию «Казахтелеком» за I полугодие 2024 года сократилась на 7%.

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