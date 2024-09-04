На заметку арендаторам: какой штраф может грозить за отсутствие прописки в Казахстане

Это важно учесть всем арендаторам, включая студентов, которые переезжают в крупные города с началом сезона аренды, из-за чего отмечается резкий рост цен.
Как сообщает портал Krisha.kz, за нарушения может грозить штраф как владельцам жилья, так и проживающим.
"Имея прописку, арендатор сможет устроить ребенка в детский сад, школу, прикрепиться к поликлинике и тому подобное.
Также можно сэкономить на оплате коммунальных услуг по месту постоянной прописки. Это касается услуг, которые начисляются на одного человека, например вывоз ТБО, вода без счетчиков. Перерасчет можно сделать в обслуживающей компании, предъявив заявление и справку о регистрации по месту жительства с указанием срока", – сообщается в источнике.
Казахстанцы обязаны иметь регистрацию по месту жительства, а также временную регистрацию в случае проживания на новом месте (включая аренду жилья) сроком более одного месяца.
При этом процедуру нужно оформить в течение 10 дней после прибытия нового жителя.
А арендодатель обязан зарегистрировать арендаторов – это указано в законе "О жилищных отношениях" (статьи 23 и 24).
"При отказе собственника оштрафуют по статье 493 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях – прим. ред.). Штраф для физлиц составляет 10 МРП, при повторном нарушении в течение года — 20 МРП. (1 МРП в этом году равен 3 692 тенге).
Штрафы для предпринимателей в зависимости от величины бизнеса: от 15 до 50 МРП на первый раз, с повышением до 30-100 МРП при повторном нарушении за год", – указывается в источнике.
То есть владельцы жилья (физлица) могут получить штраф от 36 920 до 73 840 тенге в 2024 году.
А арендатору за проживание более месяца без наличия временной регистрации грозит штраф в размере 7 МРП, или 25 844 тенге. При повторном нарушении штраф для арендаторов составит 13 МРП, или 47 996 тенге на 2024 год.
Как указывается в источнике, есть два способа для получения временной регистрации для арендаторов:
Вся процедура может занять 10-15 минут, а услуга предоставляется бесплатно.
При этом казахстанцы могут быть зарегистрированными даже в таких объектах, как хостелы, гостиницы или больницы.
Напомним, что даже наличие постоянной регистрации не дает право владения жильем, в котором это лицо зарегистрировано.
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