18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
483.57
534.49
5.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.09.2024, 08:21

На заметку арендаторам: какой штраф может грозить за отсутствие прописки в Казахстане

Новости Казахстана 0 312
Иллюстративное фото: freepik.com
Иллюстративное фото: freepik.com
Регистрация по месту жительства, которую обычно называют "пропиской", может быть двух видов:
  • постоянная – оформляется по месту постоянного проживания;
  • временная – понадобится в случаях, когда лицо временно переезжает по другому адресу как в том же населенном пункте, так и в других городах.

Это важно учесть всем арендаторам, включая студентов, которые переезжают в крупные города с началом сезона аренды, из-за чего отмечается резкий рост цен.

Как сообщает портал Krisha.kz, за нарушения может грозить штраф как владельцам жилья, так и проживающим.

Зачем нужна регистрация при аренде

"Имея прописку, арендатор сможет устроить ребенка в детский сад, школу, прикрепиться к поликлинике и тому подобное.

Также можно сэкономить на оплате коммунальных услуг по месту постоянной прописки. Это касается услуг, которые начисляются на одного человека, например вывоз ТБО, вода без счетчиков. Перерасчет можно сделать в обслуживающей компании, предъявив заявление и справку о регистрации по месту жительства с указанием срока", – сообщается в источнике.

Штрафы грозят обоим сторонам сделки

Казахстанцы обязаны иметь регистрацию по месту жительства, а также временную регистрацию в случае проживания на новом месте (включая аренду жилья) сроком более одного месяца.

При этом процедуру нужно оформить в течение 10 дней после прибытия нового жителя.

А арендодатель обязан зарегистрировать арендаторов – это указано в законе "О жилищных отношениях" (статьи 23 и 24).

"При отказе собственника оштрафуют по статье 493 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях – прим. ред.). Штраф для физлиц составляет 10 МРП, при повторном нарушении в течение года — 20 МРП. (1 МРП в этом году равен 3 692 тенге).

Штрафы для предпринимателей в зависимости от величины бизнеса: от 15 до 50 МРП на первый раз, с повышением до 30-100 МРП при повторном нарушении за год", – указывается в источнике.

То есть владельцы жилья (физлица) могут получить штраф от 36 920 до 73 840 тенге в 2024 году.
А арендатору за проживание более месяца без наличия временной регистрации грозит штраф в размере 7 МРП, или 25 844 тенге. При повторном нарушении штраф для арендаторов составит 13 МРП, или 47 996 тенге на 2024 год.

Как оформить временную регистрацию

Как указывается в источнике, есть два способа для получения временной регистрации для арендаторов:

  • через сайт eGov – услуга называется "Временная регистрация по месту временного проживания граждан РК". Запрос подписывается с помощью ЭЦП арендатора и собственника жилья;
  • через посещение ЦОНа – необходимо согласие сторон и их личное присутствие с документами, удостоверяющими личность.

Вся процедура может занять 10-15 минут, а услуга предоставляется бесплатно.

При этом казахстанцы могут быть зарегистрированными даже в таких объектах, как хостелы, гостиницы или больницы.

Напомним, что даже наличие постоянной регистрации не дает право владения жильем, в котором это лицо зарегистрировано.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?