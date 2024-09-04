Пять авто одним ударом. Lexus LX 570 устроил погром в Караганде. ВИДЕО

В массовой аварии один человек погиб, трое оказались в больнице, передает kolesa.kz

Кадры из видео

Инцидент произошёл 2 сентября, около 14:15, на улице Аманжолова в микрорайоне Михайловка. На видеорегистраторы очевидцы успели запечатлеть, как белый Lexus LX таранил авто на проезжей части, буквально расшвыривая их в разные стороны.

Как сообщили в ДП Карагандинской области, на месте аварии скончался один человек, трое были госпитализированы. Шесть автомобилей получили повреждения. По предварительным данным, водитель внедорожника нарушил скоростной режим.

Между тем в некоторых СМИ и интернет-пабликах появилась информация, что за рулём «лексуса», устроившего массовое ДТП, находился известный карагандинский бизнесмен. Авторы публикаций не исключали вероятности того, что 55-летнему мужчине могло стать плохо за рулём, что и привело к трагедии.

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