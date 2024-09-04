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04.09.2024, 09:10

Пенсионные выплаты за счет обязательных взносов работодателя: утверждены правила

Новости Казахстана 0 322

Правительство постановлением от 29 августа 2024 года утвердило Правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из единого накопительного пенсионного фонда, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Согласно правилам, пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:

  • при достижении пенсионного возраста (63/61 лет);
  • имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

При этом максимальный размер пенсионной выплаты за счет ОПВР не может превышать двухкратный размер прожиточного минимума (86 814 тенге в 2024 году).

Пенсионные выплаты назначают пожизненно, производят за текущий месяц и осуществляют по месяц смерти или получения из информационных систем государственных органов сведений о недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина РК, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, в связи с выездом на ПМЖ либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в РК, либо в связи с утратой гражданства РК, выходом из гражданства РК ЕНПФ включительно.

Для получения пенсионных выплат лица, достигшие пенсионного возраста обращаются с заявлением в Госкорпорацию с представлением документа, удостоверяющего личность (для идентификации), а также сведений о банковском счете.

Лица с инвалидностью для получения пенсионных выплат должны обратиться лично в ЕНПФ и предоставить:

  • заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;
  • документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
  • сведения о банковском счете.

Указывается, что ЕНПФ вправе использовать цифровые документы обратившихся лиц.

Пенсионные выплаты назначаются со дня обращения.

 

ЕНПФ переводит пенсионные выплаты на банковский счет получателя, реквизиты которого указаны в заявлении.

При этом оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, осуществляется за счет собственных средств ЕНПФ.

Основанием для прекращения пенсионных выплат из ЕНПФ получателю является получение сведений из информационных систем государственных органов и (или) ЕНПФ о его смерти, недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина РК, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в РК, либо в связи с утратой гражданства РК, выходом из гражданства РК, либо лишением гражданства РК.

Как определяют размер пенсионных выплат за счет ОПВР

Для расчета размера пенсионных выплат за счет ОПВР используются следующие параметры:

  • фактор текущей стоимости;
  • коэффициент баланса;
  • смягченный коэффициент баланса.

Размер пенсионных выплат ежегодно увеличивается в соответствии с утвержденной на соответствующий год ставкой индексации пенсионных выплат:

  • при отсутствии необходимости процесса балансирования;
  • скорректированной с учетом смягченного коэффициента баланса, при активации процесса балансирования.

Постановление введено в действие с 1 января 2024 года.

Мы рассказывали, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно внедрили в Казахстане с 1 января 2024 года. Работодатели выплачивают пенсионные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в этом году до 5% к 2028 году.

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