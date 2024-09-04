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04.09.2024, 09:59

Единые правила казахского языка разработает специальная комиссия

Новости Казахстана 0 332

На портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа о создании Республиканской орфографической комиссии, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Проект приказа министра науки и высшего образования Саясата Нурбека посвящен созданию комиссии, которая будет отвечать за:

  • выработку предложений и рекомендаций по формированию правил правописания казахского языка, единообразия способов словообразования;
  • представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;
  • разработку требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;
  • выработку предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;
  • рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;
  • выработку предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;
  • информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях.

Рабочим органом комиссии будет комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Возглавит комиссию вице-министр науки и высшего образования (не уточняется, кто именно из вице-министров), его заместителем будет председатель комитета языковой политики (сейчас эту должность занимает Ербол Тлешов.

Секретарем комиссии станет руководитель управления лингвистической работы комитета языковой политики.

Также в комиссию войдет 21 специалист из числа докторов и кандидатов филологических наук, представляющих разные высшие учебные заведения.

Документ опубликован на портале 3 сентября, он будет на обсуждении 17 сентября.

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