Единые правила казахского языка разработает специальная комиссия

На портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа о создании Республиканской орфографической комиссии, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Турар Казангапов

Проект приказа министра науки и высшего образования Саясата Нурбека посвящен созданию комиссии, которая будет отвечать за:

выработку предложений и рекомендаций по формированию правил правописания казахского языка, единообразия способов словообразования;

представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;

разработку требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;

выработку предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;

рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;

выработку предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;

информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях.

Рабочим органом комиссии будет комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Возглавит комиссию вице-министр науки и высшего образования (не уточняется, кто именно из вице-министров), его заместителем будет председатель комитета языковой политики (сейчас эту должность занимает Ербол Тлешов.

Секретарем комиссии станет руководитель управления лингвистической работы комитета языковой политики.

Также в комиссию войдет 21 специалист из числа докторов и кандидатов филологических наук, представляющих разные высшие учебные заведения.

Документ опубликован на портале 3 сентября, он будет на обсуждении 17 сентября.