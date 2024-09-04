Единые правила казахского языка разработает специальная комиссия

На портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа о создании Республиканской орфографической комиссии, передает Tengrinews.kz.
Проект приказа министра науки и высшего образования Саясата Нурбека посвящен созданию комиссии, которая будет отвечать за:
Рабочим органом комиссии будет комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования Казахстана.
Возглавит комиссию вице-министр науки и высшего образования (не уточняется, кто именно из вице-министров), его заместителем будет председатель комитета языковой политики (сейчас эту должность занимает Ербол Тлешов.
Секретарем комиссии станет руководитель управления лингвистической работы комитета языковой политики.
Также в комиссию войдет 21 специалист из числа докторов и кандидатов филологических наук, представляющих разные высшие учебные заведения.
Документ опубликован на портале 3 сентября, он будет на обсуждении 17 сентября.
Комментарии0 комментарий(ев)