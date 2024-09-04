Сразу 10 участков дорог республиканского значения станут платными в этом году

Как сообщает "КазАвтоЖол", четыре участка уже прошли обсуждение, еще шесть находятся на согласовании, передает Tengri Auto .

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В списке получивших одобрение:

Актау - Бейнеу. Протяженность платного участка – 454 километра. Так как участок ІІ технической категории, легковой автомобиль освобождается от платы за проезд.

Участок Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург). Протяженность платного участка – 92 километра 392 метра. Так как участок ІІ технической категории, легковой автомобиль освобождается от платы за проезд.

Участок Костанай – граница Российской Федерации (на Троицк). Так как участок ІІ технической категории, легковой автомобиль освобождается от платы за проезд.

Участок Кызылорда - Аральск. Протяженность платного участка – 454 километра 850 метров. Так как участок ІІ технической категории, легковой автомобиль освобождается от платы за проезд.

На обсуждении находятся еще шесть участков дорог:

Участок Ушарал - Достык. Протяженность - 180 километров. Техническая классификация платного участка – категория II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра; количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях. Так как участок ІІ технической категории, от платы за проезд освобождаются только легковые автомобили.

Участок Обход Тараз. Протяженность - 57 километров. Техническая классификация платного участка – категория II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях. Так как участок ІІ технической категории, от платы за проезд освобождаются только легковые автомобили.

Участок Кандыагаш – Макат. Протяженность - 380 километров. Техническая классификация платного участка – категория II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях. Так как участок ІІ технической категории, от платы за проезд освобождаются только легковые автомобили.

Участок Бурылбайтал - Шу. Протяженность - 160 километров. Техническая классификация платного участка – категория II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях. Так как участок ІІ технической категории, от платы за проезд освобождаются только легковые автомобили.

Участок Балхаш – Бурылбайтал. Протяженность - 91 километр. Техническая классификация платного участка – категория I-б. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – 2 полосы в обоих направлениях. Так как автодорога соответствует технической категории I-б, оплата будет взиматься со всех видов транспортных средств, в том числе и с легковых автомобилей.

Участок Костанай – Денисовка. Протяженность - 151 километр. Техническая классификация платного участка – категории I-б и II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – две и одна полоса в обоих направлениях. Так как участок автодороги (485-545 километры) соответствует технической категории I-б, на данном отрезке оплата будет взиматься и с легковых автомобилей тоже. Предварительная оплата – 0,0352 МРП (129,9 тенге), постоплата - 0,0298 МРП (110 тенге).