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04.09.2024, 10:35

Сразу 10 участков дорог республиканского значения станут платными в этом году

Новости Казахстана 0 375

Как сообщает "КазАвтоЖол", четыре участка уже прошли обсуждение, еще шесть находятся на согласовании, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В списке получивших одобрение:

Актау - Бейнеу. Протяженность платного участка – 454 километра. Так как участок ІІ технической категории, легковой автомобиль освобождается от платы за проезд.

Участок Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург). Протяженность платного участка – 92 километра 392 метра. Так как участок ІІ технической категории, легковой автомобиль освобождается от платы за проезд.

Участок Костанай – граница Российской Федерации (на Троицк). Так как участок ІІ технической категории, легковой автомобиль освобождается от платы за проезд.

Участок Кызылорда - Аральск. Протяженность платного участка – 454 километра 850 метров. Так как участок ІІ технической категории, легковой автомобиль освобождается от платы за проезд.

На обсуждении находятся еще шесть участков дорог:

Участок Ушарал - Достык. Протяженность - 180 километров. Техническая классификация платного участка – категория II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра; количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях. Так как участок ІІ технической категории, от платы за проезд освобождаются только легковые автомобили.

Участок Обход Тараз. Протяженность - 57 километров. Техническая классификация платного участка – категория II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях. Так как участок ІІ технической категории, от платы за проезд освобождаются только легковые автомобили.

Участок Кандыагаш – Макат. Протяженность - 380 километров. Техническая классификация платного участка – категория II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях. Так как участок ІІ технической категории, от платы за проезд освобождаются только легковые автомобили.

Участок Бурылбайтал - Шу. Протяженность - 160 километров. Техническая классификация платного участка – категория II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях. Так как участок ІІ технической категории, от платы за проезд освобождаются только легковые автомобили.

Участок Балхаш – Бурылбайтал. Протяженность - 91 километр. Техническая классификация платного участка – категория I-б. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – 2 полосы в обоих направлениях. Так как автодорога соответствует технической категории I-б, оплата будет взиматься со всех видов транспортных средств, в том числе и с легковых автомобилей.

Участок Костанай – Денисовка. Протяженность - 151 километр. Техническая классификация платного участка – категории I-б и II. Основные параметры платного участка: ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – две и одна полоса в обоих направлениях. Так как участок автодороги (485-545 километры) соответствует технической категории I-б, на данном отрезке оплата будет взиматься и с легковых автомобилей тоже. Предварительная оплата – 0,0352 МРП (129,9 тенге), постоплата - 0,0298 МРП (110 тенге).

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Плата за проезд будет взыматься с грузового транспорта, значит привезённый груз (продукты или что-либо другое) подорожает в конце пути, то есть для нас в магазине всё будет ещё дороже. "Спасибо" чиновникам.
04.09.2024, 06:38
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