Школьника убили в Актюбинской области

Школьник погиб в результате драки в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz.
Ранее в СМИ появилось информация, что в селе Кенесту Темирского района между школьниками произошел конфликт, в результате был убит ученик 9-го класса Копинской средней школы.
В ДП области корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что Темирским районным отделом полиции по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.
"Двое подозреваемых задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия.
Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в департаменте полиции области.
Как сообщается, инцидент произошел ночью со 2 на 3 сентября. Руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан сообщил, что по этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.
В селе уже побывала следственная группа.
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