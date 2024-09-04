Школьника убили в Актюбинской области

Школьник погиб в результате драки в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее в СМИ появилось информация, что в селе Кенесту Темирского района между школьниками произошел конфликт, в результате был убит ученик 9-го класса Копинской средней школы.

В ДП области корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что Темирским районным отделом полиции по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.

"Двое подозреваемых задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в департаменте полиции области.

Как сообщается, инцидент произошел ночью со 2 на 3 сентября. Руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан сообщил, что по этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

В селе уже побывала следственная группа.