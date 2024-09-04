Невозвратные билеты на самолет запретят продавать в Казахстане

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился тем, что на некоторые авиабилеты невозможно оформить возврат в Казахстане. Как оказалось, такую практику в Казахстане решили отменить, передает Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Во время заседания Мажилиса депутат заявил, что недавно столкнулся с проблемой невозвратных авиабилетов от авиакомпании AirAstana и Fly Arystan.

"Их деятельность приводит к недовольству населения. Конечно, есть невозвратные авиабилеты, рейсы передвигаются, все это связано и с листингом. На сегодняшний день мы видим, что они стараются использовать свои возможности для еще большего удорожания билетов. По моему мнению, главной проблемой является устаревшая система правового регулирования, которая основана на Варшавской конвенции 1929 года. Может быть мы должны сделать переход от Варшавской конвенции к Монреальской (1999 года - прим.)? Также мы должны предусмотреть имущественную ответственность руководства авиакомпаний и дирекции аэропортов", - возмутился мажилисмен.

Депутат Базарбек обратился к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву с вопросом, возможно ли привлечь руководителей авиакомпаний к имущественной ответственности.

"Это очень актуальный вопрос. Действительно, невозвратность авиабилетов была законодательно предусмотрена. Эта коллизия была, но ее сняли. Второе, привлечение к имущественной ответственности, да у нас в комитете мы получили расширение своей компетенции, предусматривается такая возможность. Сейчас в рамках нового законопроекта мы снимаем возможность 100-процентности невозвратных билетов", - заявил министр.

Между тем, вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев пояснил, что на сегодняшний день министерство работает в рамках Монреальской конвенции.