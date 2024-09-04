“Не учитываем мнение населения“ - депутат про перевод времени в Казахстане

Мнение граждан при переводе времени не было учтено. Об этом заявил депутат Мажилиса Лукбек Тумашинов, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

На пленарном заседании Мажилиса депутат обратился к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву. Он заявил, что жители некоторых регионов, в том числе Восточно-Казахстанской области, недовольны переводом стрелок часов.

"Потребителями является весь казахстанский народ, но я хочу задать вам неудобный вопрос, потому что, когда мы были в регионах, например в Восточно-Казахстанской области, первый вопрос был связан с петицией (по переводу времени - прим.). Петиция была оглашена, 60 тысяч человек подписали ее. Но этот вопрос, понимаете, был очень ажиотажным. Мы же представители партии Amanat, у нас есть обязательства перед населением. У нас раньше было летнее и зимнее время. Почему сейчас мы не учитываем мнение населения по изменению времени?" - спросил Лукбек Тумашинов.

Арман Шаккалиев отметил, что вопрос необходимо обсуждать в долгосрочной перспективе.

"Я был в Восточно-Казахстанской области, этот вопрос мы рассматривали - о переводе часовых стрелок. Мы должны эти моменты рассмотреть вдолгую, в течение 2-3 лет. С точки зрения здравоохранения тоже этот вопрос надо рассматривать, мы должны его пролонгировать", - сказал Шаккалиев.

Министр добавил, что Казахстан намерен опираться на международную практику в этой части.

Напомним, в августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Минторговли приняло решение отказать в удовлетворении петиции.