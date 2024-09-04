Продавцов могут обязать оказывать услуги на казахском языке

«У нас в обществе очень большая проблема госязыка. Простым языком скажу, что, когда, например, потребитель просит оказать услуги на казахском языке, это становится каким-то хейтом, раздувается до проблем. Поэтому надо на уровне закона прописать, что продавец в первую очередь обязан оказывать услуги на госязыке. В этом законе мы должны опередить статус госязыка», - заявил Заитов.

К слову, сам законопроект представил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

«Необходимость совершенствования Закона «О защите прав потребителей» подтверждается статистикой ежегодного роста обращений недовольных действиями недобросовестного бизнеса и уровнем защиты своих прав, но все более грамотных и взыскательных, потребителей», - сказал он.

В справочной информации сказано, что если в 2021 году в комитет по защите прав потребителей поступило 25 тысяч обращений, в 2022 году 30 тысяч, то в 2023 году их количество возросло до 51 тысячи. В другие госорганы количество обращений также выросло. В 2021 году их было 45 тысяч, в 2022 году 47 тысяч, а в 2023 году превысило 74 тысяч.

Документом, по словам министра, упрощается порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый.

Также разграничиваются досудебный и внесудебный порядки урегулирования потребительских споров.

Ранее мы писали, что продавец магазина отказалась отвечать покупателю на казахском языке.