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04.09.2024, 14:08

Продавцов могут обязать оказывать услуги на казахском языке

Новости Казахстана 0 1 898

Депутат мажилиса Ринат Заитов в ходе обсуждения проекта закона «О защите прав потребителей» предложил внести в документ нормы, касающиеся статуса казахского языка, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Фото: pixabay
Фото: pixabay

«У нас в обществе очень большая проблема госязыка. Простым языком скажу, что, когда, например, потребитель просит оказать услуги на казахском языке, это становится каким-то хейтом, раздувается до проблем. Поэтому надо на уровне закона прописать, что продавец в первую очередь обязан оказывать услуги на госязыке. В этом законе мы должны опередить статус госязыка», - заявил Заитов.

К слову, сам законопроект представил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

«Необходимость совершенствования Закона «О защите прав потребителей» подтверждается статистикой ежегодного роста обращений недовольных действиями недобросовестного бизнеса и уровнем защиты своих прав, но все более грамотных и взыскательных, потребителей», - сказал он.

В справочной информации сказано, что если в 2021 году в комитет по защите прав потребителей поступило 25 тысяч обращений, в 2022 году 30 тысяч, то в 2023 году их количество возросло до 51 тысячи. В другие госорганы количество обращений также выросло. В 2021 году их было 45 тысяч, в 2022 году 47 тысяч, а в 2023 году превысило 74 тысяч.

Документом, по словам министра, упрощается порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый.

Также разграничиваются досудебный и внесудебный порядки урегулирования потребительских споров.

Ранее мы писали, что продавец магазина отказалась отвечать покупателю на казахском языке.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Нужно знать язык страны в которой живешь
04.09.2024, 09:58
дорожник
дорожник
Нужно знать язык страны в которой живешь
04.09.2024, 09:57
дорожник
дорожник
Нужно знать язык страны в которой живешь
04.09.2024, 09:57
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