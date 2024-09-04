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04.09.2024, 14:50

“Думаете, мы с неба упали?“ Министр резко высказался о переводе времени

Новости Казахстана 0 481

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев ответил на очередной вопрос о переводе времени в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz
Фото:gov.kz

В кулуарах Мажилиса журналистка поинтересовалась, почему Минторговли не приняло во внимание аргументы авторов петиции по возврату прежнего часового пояса.

"Ваш заместитель сказал, что аргументы авторов петиции (по переводу времени - прим.) не обоснованы. Хотя они предоставили внушительный список доказательств своих слов, а ваш заместитель просто голословно утверждал, что они не обоснованы и что единый часовой пояс не будет пересмотрен. Объясните, почему так?" - спросила она.

Министр ответил, что дело не в его заместителе, а во мнении ученых, которые выступали за перевод стрелок часов в Казахстане.

"Доказательств вреда (от перевода времени - прим.) не было. Доказательства пользы все были предоставлены до принятия решения. Вы что, думаете, мы, такие решения принимая, с неба упали? Там целая комиссия, ученые. Они всесторонне рассмотрели. Это было коллективное решение рабочей группы, это не решение замминистра торговли. (...) Поэтому мы сказали, что в течение трех лет мы для вас сделаем исследование и покажем, есть вред или нет. Польза есть", - сказал Арман Шаккалиев.

Ранее депутат Мажилиса Лукбек Тумашинов заявил, что мнение казахстанцев при переводе времени не было учтено. На это Арман Шаккалиев заявил, что ситуацию нужно изучить и проанализировать в течение длительного времени. На это он заложил 2-3 года.

Напомним, в августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Минторговли приняло решение отказать в удовлетворении петиции.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Народ это подопытные кролики.
04.09.2024, 12:34
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