«Ситуация довольная грязная»: экс-депутата «Ак жола» обвинили в харассменте

В своем Telegram он заявил, что в отношении экс-депутата поступил ряд обращений, которые позже были подтверждены на пленуме. Обращения касались его действий, в том числе, связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм.

«Поступило заявление сотрудницы парламента (не партии), о неоднократных домогательствах со стороны А.Садыкова. В доказательство приведен скрин его сообщений к ней на Ватсапп (по этическим соображениям, данные жертвы его приставаний скрыты). Обращает внимание, что оскорбительные предложения от 17 апреля она проигнорировала, ничего не ответив. Тем не менее, 15 мая он повторил аналогичные действия, и судя по заявлению, такие домогательства совершались А.Садыковым регулярно и в другие дни. Проблема в том, что жертва его харрасмента не могла обратиться за правовой защитой, ввиду неприкосновенности А.Садыкова, как депутата», - написал Перуашев.

По его словам, в ходе пленума, на замечание о недопустимости выявившихся неправомерных действий, Садыков заявил, что он депутат и «имеет право говорить кому хочет и что хочет».

«Поэтому мы убрали эту «помеху», и принятое решение о лишении А.Садыкова статуса депутата позволяет жертве защитить свою честь и достоинство. Есть и другие примеры его недостойного поведения, на основании которых было принято указанное решение. Некоторые из них, возможно, потребуют внимания правоохранительных органов, в таком случае мы будем готовы оказать им необходимое содействие», - отметил он.

Перуашев назвал ситуацию с бывшим одно партийцем «грязной».

«Пленум принял решение об исключении А.Садыкова из партии исходя из конкретных фактов. В том числе, чтобы не доводить эти ситуации до более опасных последствий. Мне крайне неприятно выносить на публику эту информацию, которая затрагивает достоинство и личную жизнь других людей, но шумиха вокруг данного вопроса вынуждает поставить точку, чтобы прекратить дальнейшие спекуляции», - заключил Перуашев.

Напомним, 29 августа стало известно, что за «недопустимый поступок» мажилисмен Аскар Садыков лишился мандата и вылетел из партии.