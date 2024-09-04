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04.09.2024, 16:38

Биометрические данные казахстанцев под угрозой - депутат

Новости Казахстана 0 443

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что биометрические данные казахстанцев собираются и хранятся с нарушениями, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Фото: freepik
Фото: freepik

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что можно легко поменять пин-код на карте, а при большой необходимости сменить данные документов. Но изменить лицо или отпечаток пальца почти невозможно. А утечка биометрических данных может нанести непоправимый урон цифровой личности человека. Именно этим объяснялось исключение депутатами нормы закона об обязательном сборе дактилоскопической информации в 2023 году.

«За биометрией охотятся цифровые мошенники, именно эти данные обработанные искусственным интеллектом, используются для обмана банковских систем. Вместе с тем, ситуация, которая складывается в цифровой среде сегодня, не гарантирует их защиту по ряду причин», - сказала Екатерина Смышляева зачитывая депутатский запрос.

По ее словам, обоснования использования именно биометрической идентификации часто отсутствуют в сервисах с биометрией, которые стали очень распространены в последнее время. Серьезный общественный резонанс вызвал сбор биометрических данных детей в детсадах в рамках пилотного проекта по учету подушевого финансирования. 

«Скоро биометрия станет обязательной при регистрации сотовых номеров. В буквальном смысле «лицом» мы открываем двери в подъезды, служебные помещения, получаем доступ к гаджетам. Биометрия собирается и хранится с нарушением норм закона о защите персональных данных. Игнорируется принцип добровольности, отсутствуют согласия», - сказала Екатерина Смышляева.

Кроме того, каждое безобидное приложение для своей работы создает базу данных. Где она расположена и кем защищается - ответы есть не всегда.

«Все системы биометрической идентификации частные. До сих пор у нас отсутствует государственная система, позволяющая проводить аутентификацию даже для государственных сервисов.  Перечисленные недостатки в обращении с данными не означают, что нужно убегать от каждой камеры, маскировать внешность или носить шапочки из фольги. Прогресс не остановить и биометрия – это безопасность, прозрачность, борьба с коррупцией. Но необходимо максимально устранить риски компрометации данных», - считает Екатерина Смышляева.

Она считает, что нужно определить эталонные государственные базы биометрической информации и инвестировать в их защиту. Кроме того, необходимо провести ревизию всех регламентов использования и защиты биометрических данных. 

Депутат рекомендует разработать государственную систему биометрической идентификации для целей получения гражданами государственных услуг, использования банковских сервисов.

Доступ к детской биометрии, по ее мнению, нужно осуществлять исключительно через государственную систему идентификации.

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