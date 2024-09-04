Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана

"МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД.
В МВД подтвердили задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии. Его подозревают в совершении противоправного действия, передает корреспондент NUR.KZ.
"МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД.
Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", - гласит комментарий МВД.
Отметим, согласно информации на официальном сайте Акорды, главное командование Национальной гвардии, среди прочего, выполняет следующие функции:
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