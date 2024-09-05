“Хозяев“ дорог предложил установить депутат в Казахстане

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов предложил установить "хозяев" дорог, которые будут строить дороги через государственно-частное партнерство и будут лично заинтересованы в их качестве, передает Tengri Auto .

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В своем запросе депутат отметил, что уже на протяжении многих лет, несмотря на ежегодное выделение значительных заемных и бюджетных средств, качество наших дорог в стране не улучшается. Основными нерешенными вопросами в отрасли, по его словам, остаются: устаревшая спецтехника, нехватка битума в строительный сезон, борьба с перевесом большегрузного транспорта, разрушающего дороги и развитие придорожного сервиса. Все это в конечном итоге приводит к отсутствию надлежащего качества дорог в стране.

Магеррамов заявил, что существующие методы организации автодорожных работ посредством договоров государственных закупок привели к коррупции, низкому качеству дорог и ежегодной необходимости ремонта дорожных покрытий. Единственная цель, которую преследуют подрядчики по таким договорам, - уложиться в сжатые сроки и получить деньги от государства, в то время как вопрос качества дорог отходит на второй план.

"Мы предлагаем механизм экономии бюджетных средств через ГЧП. Нужно кардинально изменить подход: от подрядчиков, которые отвечают за состояние дороги только на срок одного года, - к "хозяевам" дорог, которые будут заинтересованы строить качественно, чтобы впоследствии меньше их ремонтировать. Вместо договоров о государственных закупках необходимо заключать договоры государственно-частного партнерства. Следует объединить на одном участке все работы в один долгосрочный контракт по содержанию дорог, включая средний и капитальный ремонт", - предложил депутат.

По его словам, предыдущий опыт "КазАвтоЖол", связанный с передачей на аутсорсинг только содержания дорог, не дал хороших результатов. Он назвал опыт неудачным.

"Вместо нескольких тысяч договоров госзакупок необходимо заключить около 300-500 долгосрочных договоров ГЧП на всю сеть "КазАвтоЖол". Эти договоры должны охватывать участки дорог длиной 200-300 километров каждый с предоставлением частному партнеру в пользование зданий дорожно-эксплуатационных управлений для складирования инертных материалов, битума и необходимого оборудования", - сказал депутат.

Долгосрочный договор, по его словам, позволит подрядчику удерживать ключевой и вспомогательный персонал на участке в течение нескольких лет, приобретать новую спецтехнику в лизинг и заранее закупать необходимый объем битума.

"Это поможет снизить коррупцию и повысить качество дорог за счет изменения подхода подрядчика к выполняемым работам, улучшить придорожный сервис и содержание туалетов, а также обеспечить контроль за перевесом большегрузного автотранспорта путем установки автоматизированных средств взвешивания", - уточнил Магеррамов.

Примером успешного применения долгосрочных контрактов ГЧП в автодорожной отрасли, по его словам, могут служить скандинавские страны, которые добились отличных результатов. Применение таких контрактов позволяет снизить совокупные затраты на ремонт и содержание дорог примерно на 40-50 процентов за счет соблюдения и даже увеличения межремонтных сроков.

Депутат попросил заместителя премьер-министра Романа Скляра предоставить ему утвержденный график ремонта и строительства межобластных и межрайонных автомобильных дорог с подробным указанием сроков начала и окончания работ, а также предоставить подробный анализ, содержащий в себе отличительные преимущества применения государственных закупок в сфере ремонта и строительства дорог через призму его сравнения с механизмом ГЧП.