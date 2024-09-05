Боранбаев ответил на обвинения в оскорблении Кержакова

Владелец алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявил, что не оскорблял бывшего главного тренера команды Александра Кержакова, передает Telegram-канал "Серый CARDINAL", передает NUR.KZ
Позднее российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что после поражения "Кайрата" от "Астаны" Боранбаев в раздевалке при команде кричал и матерился на тренера, а также оскорблял его.
"Конечно, это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и тем более с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин. Мы ему доверяем", — заявил Боранбаев.
На данный момент "Кайрат" возглавляет турнирную таблицу КПЛ. Однако по потерянным очкам команда уступает шымкентскому "Ордабасы"
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