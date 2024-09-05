Игрок сборной Казахстана проговорился о своей зарплате

Защитник сборной Казахстана и "Актобе" Багдат Каиров назвал примерный оклад в своей команде, передает Tengri Sport .

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Казахстанский футболист в подкасте Нурсултана Курманова ответил на вопрос о зарплате. По словам игрока, точную сумму называть нельзя.

"Никогда не было месячного оклада выше десяти миллионов, даже меньше пяти миллионов. Сейчас я не могу сказать, сколько именно сейчас получаю, потому что это конфиденциальная информация", - цитирует футболиста Vesti.kz.

Отметим, что Багдат Каиров провел за национальную команду 17 матчей, но не был вызван Станиславом Черчесовым на игры против сборных Норвегии и Словении в Лиге наций.

Сборная Казахстана дебютирует в дивизионе B Лиги наций матчем против сборной Норвегии в Алматы 6 сентября. Вторая игра пройдет 9 сентября в Словении.