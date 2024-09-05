Курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Курсанта Академии гражданской защиты, которая расположена в Кокшетау, подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. По информации, которую распространили в сети, все произошло якобы в арендованной квартире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
В пресс-службе Академии, готовящей будущих спасателей, только устно прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что заявление в отношении курсанта о совершенном им правонарушении поступило в полицию 1 сентября. По данному факту проводится служебная проверка с компетентными органами.
Вместе с тем в полиции уже возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
"По факту изнасилования несовершеннолетней начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщила пресс-служба ДП Акмолинской области.
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