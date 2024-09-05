Казахстан завоевал первое золото Паралимпиады в Париже

Фото: instagram.com/kazparalympics

На XVII летних Паралимпийских играх Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 килограммов. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 килограммов и заняв первое место.

Серебряную медаль получил представитель Кубы Рамирез Барриентос Пабло с результатом 185 килограммов. Бронзовую медаль завоевал Ян Джинлан из Китая, подняв 179 килограммов.

Отметим, что Дегтярев выиграл второе золото Паралимпиады. Впервые, он победил на играх 2020 года в Токио.

Ранее, двукратной чемпионкой Паралимпиады из Казахстана становилась пловчиха Зульфия Габидуллина. Добавим, что на Паралимпиаде в Париже серебро завоевал стрелок казахстанец Еркин Габбасов.