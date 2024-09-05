Убийство учительницы начальных классов в Уральске: подсудимый озвучил свою версию

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3 сентября были опрошены свидетели и сам подсудимый - 41-летний житель города Темир Сарсенов, который сообщил суду, что за 15 минут, пока его не было в квартире, женщину убил кто-то другой.

Согласно материалам дела, подсудимый познакомился с Никитиной в 2020 году. Тогда он устанавливал компьютер в учебном классе. После этого учительница периодически обращалась за помощью к нему, чтобы устранять неполадки в компьютерной технике, как в учебном классе, так и дома.

Сарсенов заявил, что за свою помощь по компьютеру никогда не брал деньги с Никитиной. В последний раз, со слов подсудимого, Никитина обратилась к нему по поводу того, что у нее не получалось провести онлайн-урок с учениками.

"24 апреля я не мог установить новую программу для ее работы, так как она для меня была новой и необходимо было в ней разобраться. Надежда Владимировна сказала, что я могу подойти 25-го числа к 10:00. В тот день утром я отвез свою девушку на работу, позже поехал в "Общество слепых", а после домой. К Надежде Владимировне я приехал на пять минут раньше, она открыла мне дверь. Когда я зашел, на кухне сидела маленькая девочка лет 8-10. Я начал работать, подключил свой ноутбук к Wi-Fi, и мне было необходимо присутствие самой Никитиной, так как мы все ходы всегда с ней записывали и конспектировали. Девочка ушла, и я ее позвал, стал объяснять, она все записала. Потом она ко мне прикоснулась, может, я ее неправильно понял, но мне это не понравилось. Я вообще не люблю, когда ко мне люди прикасаются. Я просто молча встал и пошел к двери, обулся и вышел. В подъезде я зашнуровался и понял, что забыл свою флешку, на которой была вся моя рабочая документация. Стал смотреть содержание своего рюкзака и карманов одежды, позже поднялся к Надежде Владимировне и стал стучаться в дверь. Стучал, в ответ тишина, постоял какое-то время, стал опять тарабанить. Потом я приоткрыл дверь, стал звать ее - тишина. Зашел, снял обувь, обошел все комнаты - никого. Заглянул в ее кабинет, она лежала там на диване. Я не понял, что случилось, подумал, ей стало плохо, рука была холодная, тело теплым, увидел кровь. У меня не было своего телефона, взял ее и стал светить ей в глаза, но реакции не было, попытался оказать ей медицинскую помощь. Взял в ванной полотенце, сделал повязку, сердечно-легочную реанимацию начал делать. Когда она захрипела, мне стало дурно. В квартире меня не было минут 10-15. А я ведь единственный, кто там был, и мимо меня никто не проходил. Сел на пол. В замешательстве я захотел увидеть свою маму и дочь, в моей голове крутились мысли, даже если бы я не вернулся, все равно ко мне придет полиция, я собрал все вещи, к которым прикасался, в том числе и телефон Никитиной, и ушел", - рассказал подсудимый.

Далее, по его словам, он сел в свой автомобиль и уехал. После чего оказался на улице. Постояв под мостом, отправился на биржу труда, где хотел подать на пособие по безработице. Увидев там большое количество людей, он решил в магазине "Урал" купить телефон, чтобы отвести от себя внимание полицейских.

От телефона погибшей подсудимый избавился. Приехав домой и посидев некоторое время, он собрался и пошел в сторону микрорайона Строитель, в том же районе в новый телефон была подключена симка Надежды Владимировны. Позже, по словам подсудимого, он понял, что сделал якобы себе еще хуже, пошел к друзьям, к дочери и к маме. Вечером ему позвонили сотрудники полиции.

"Ты там был, уже по факту ясно, что это ты" - такие слова мне говорили в полиции, на меня просто орали, кричали. Мне говорили, что все против меня. После психологического давления со стороны сотрудников полиции я начал давать показания против себя", - сообщил мужчина.

Выслушал Сарсенова, прокурор запросил ходатайство об оглашении показаний, ранее данных подсудимым в ходе досудебного расследования. Судья Дюсингалиев удовлетворил ходатайство и полностью зачитал все показания подсудимого в зале суда.

Оказалось, что Сарсенов трижды давал разные показания, в первых полностью отрицал свою вину, в последующих двух признал свою вину и в подробностях рассказал следователям, как совершил преступление.

Прокурор и адвокат потерпевшей стороны отметили, что в последних показаниях Сарсеновым были озвучены такие детали, которые стали известны только после проведения судебно-медицинской экспертизы. На что подсудимый ответил, что такие подробности он узнал от сотрудников полиции.

Суд завершил опрос свидетелей и подсудимого и перешел к исследованию материалов дела.