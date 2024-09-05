Как сдать декларацию по форме 270: Развернутая инструкция

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В Казахстане утвержден поэтапный переход на всеобщее декларирование:

с 1 января 2021 года декларацию сдают лица, занимающие ответственные государственные должности, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги;

c 1 января 2023 года к ним присоединились работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;

c 1 января 2024 года новыми участниками системы стали руководители и учредители (участники) юридических лиц и их супруги; индивидуальные предприниматели и их супруги;

c 1 января 2025 года декларацию должны будут сдавать все остальные взрослые казахстанцы.

Декларанты третьего этапа, а именно руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, в этом году представляют декларацию об активах и обязательствах формы 250.00.

Декларантам первого и второго этапа необходимо представить декларацию о доходах и имуществе формы 270.00. О ней сегодня и расскажем.

Развернутая инструкция по подаче декларации формы 270.00 через Кабинет налогоплательщика

С помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) заходим в "Кабинет налогоплательщика". Наводим курсором на раздел "Настройки", далее выбираем "Настройка списка форм".

Декларация формы 270.00 представляется по месту жительства не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом. То есть декларация за 2023 год сдается до 15 сентября 2024 года, декларация за 2024 год сдается до 15 сентября 2025 года и так далее.

Выбираем необходимый период - в данном случае 2023 год.

В открывшемся окне проверяем корректность данных (ИИН, период, Ф. И. О.), далее указываем свой номер телефона, электронный адрес, также ИИН супруга/супруги, если у вас есть супруг или супруга. Нажимаем кнопку "Далее".

Указываем, за кого представляется декларация – за себя или за несовершеннолетнее или недееспособное лицо. Нажимаем кнопку "Далее".

Выбираем "Вид декларации". Если декларация формы 270.00 сдается впервые, выбираем "Первоначальная". Если вы ранее представляли декларацию, то выбираем "Очередная"

("дополнительная" декларация сдается для устранения ошибок или неточностей в пределах срока исковой давности в течение трех лет). Нажимаем кнопку "Далее".

Вот мы и подошли к заполнению сведений о доходах и имуществе. Здесь очень важно отразить все данные корректно и в полном объеме.

Обратите внимание: при наведении курсора на соответствующие строки появляются подробные пояснения.

Раздел 1. Имеются ли у вас доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно?

В строке А "Имущественный доход" указывается доход от прироста стоимости, доход, полученный от сдачи в аренду имущества лицами, не являющимися налоговыми агентами, и другие.

В строке В "Другие доходы" указывается доход по трудовым договорам, доход в виде выигрышей, дивидендов, вознаграждений, стипендий, страховых и пенсионных выплат и другие.

После заполнения этих строк автоматически просчитывается сумма строки D - "Итого доходов, подлежащих налогообложению".

В строке Е "Корректировка дохода" указывается сумма корректировки в соответствии с указанными статьями Налогового кодекса.

В строке F "Налоговые вычеты" указываются стандартные и прочие налоговые вычеты.

После заполнения этих строк автоматически просчитывается сумма строки G - "Облагаемая сумма дохода".

Далее необходимо вручную рассчитать сумму строки H - "Сумма исчисленного ИПН". ИПН - это индивидуальный подоходный налог. Его сумма должна составлять 10 процентов от суммы, указанной в строке G, то есть от облагаемой суммы дохода. К примеру, если в строке G указан 1 миллион тенге, то сумма ИПН будет составлять 100 тысяч тенге.

Если вы платили ИПН за границей, то в строке I "Зачет иностранного налога" необходимо указать сумму ИПН, уплаченного в другой стране. Также необходимо иметь документ, подтверждающий эту уплату.

БИН аппаратов акимов указывают лица, проживающие в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах.

Раздел 2. Имеются ли у вас доходы лица, занимающегося частной практикой?

Этот раздел заполняют только частные нотариусы, cудебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы.

Необходимо указать полученный доход в разрезе по месяцам, сумма ИПН просчитывается автоматически.

БИН аппаратов акимов указывают лица, проживающие в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах.

Код органа государственных доходов (ОГД) указывают лица, проживающие в городах областного значения, районах городов республиканского значения.

Раздел 3. Имеется ли у вас имущество за пределами Республики Казахстан?

Сведения о приобретении, отчуждении и безвозмездно полученном имуществе за пределами РК заполняют лица, кроме:

лиц, занимающих ответственные государственные должности, и их супругов;

лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и их супругов;

должностных лиц и их супругов;

лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супругов.

Для перечисленных лиц предусмотрен отдельный раздел для заполнения.

А в этом разделе указывается способ приобретения, получения, отчуждения имущества, вид имущества, количество, идентификационный номер имущества либо номер договора, дата государственной или иной регистрации имущества, идентификационный номер лица, передавшего или получившего, код страны, код валюты и стоимость.

Сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000 МРП по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода. Здесь указывается идентификационный номер банковского учреждения, наименование банковского учреждения, код страны, код валюты и сумма.

Сведения о наличии дебиторской/кредиторской задолженности за пределами Республики Казахстан на 31 декабря отчетного налогового периода. Указывается вид задолженности, идентификационный номер дебитора или кредитора, код валюты, сумма задолженности, срок возврата согласно договору, номер и дата лицензии нотариуса, проводившего нотариальные действия, или решения суда.

Сведения о наличии имущества и активов за пределами Республики Казахстан на 31 декабря отчетного налогового периода. Указывается вид имущества, идентификационный номер, код страны и адрес регистрации.

Раздел 4. Приобретали и (или) отчуждали ли вы имущество в течение отчетного календарного года, в том числе за пределами Республики Казахстан?

Этот раздел заполняют только лица, на которых в соответствии с законом "О противодействии коррупции" возложена обязанность по представлению такой декларации, то есть государственные служащие, приравненные к ним лица и их супруги.

При приобретении имущества указывается вид имущества, идентификационный номер, дата регистрации имущества, код страны, адрес местонахождения имущества, код валюты и стоимость.

Также необходимо указать источник покрытия расходов, идентификационный номер источника, наименование или Ф. И. О., код валюты и сумму.

При отчуждении имущества указывается вид имущества, идентификационный номер, дата регистрации имущества, код страны, адрес местонахождения объекта, наименование или Ф. И. О. покупателя/получателя, идентификационный номер покупателя/получателя и стоимость реализации (в тенге).

Раздел 5. Имеется ли у вас дебиторская/кредиторская задолженность на 31 декабря отчетного налогового периода на территории Казахстана?

Обратите внимание, что здесь не отражаются задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

При наличии дебиторской/кредиторской задолженности - вид задолженности, идентификационный номер (дебитора/кредитора), код валюты, сумма задолженности, срок возврата согласно договору, номер и дата лицензии нотариуса, проводившего нотариальные действия, или решение суда.

Раздел 6. Имеется ли у вас финансовая прибыль контролируемой иностранной компании (КИК)?

Если у вас есть финансовая прибыль контролируемой иностранной компании, то в этом разделе указываете наименование КИК или постоянного учреждения (ПУ) КИК, код страны регистрации, номер государственной (налоговой) регистрации КИК или ПУ КИК, коэффициент участия или контроля, код валюты и другие.

Перед тем как переходить на следующую страницу, департамент госдоходов рекомендует перепроверить все сведения, а после нажать кнопку "Далее".

На последней странице выбираете код ОГД по месту жительства, даете согласие налогоплательщика на раскрытие сведений о расходах на погашение вознаграждения по ипотеке, подтверждаем и подписываем с помощью ЭЦП.