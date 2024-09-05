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05.09.2024, 10:27

Объекты экс-министра Мухамедиулы на 3,5 миллиарда хотят вернуть государству

Новости Казахстана 0 358

Объекты экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы на 3,5 миллиарда тенге хотят вернуть государству, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сообщается, что Генпрокуратурой была проведена проверка в сфере управления государственным имуществом и приватизации. Установлено, что в отдельных случаях продажа государственного имущества противоречила закону, поэтому прокурорами инициированы иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 миллиарда тенге.

"По искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 миллиарда тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что принадлежавшую экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы школу в Алматы вернули государству. 17 июля вступило в силу решение суда о признании сделки по реализации Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта недействительной. Владело объектом ТОО Nomad's Land, принадлежащее аффилированным с Арыстанбеком Мухамедиулы лицам.

В феврале 2024 года Мухамедиулы был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. С учетом прошлого наказания бывшего чиновника приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

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