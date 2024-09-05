Афера с госпрограммой на миллиард: осуждены три казахстанца

Трое фермеров незаконно обналичили миллиард тенге государственных субсидий вместо покупки племенного скота в Актюбинской области. Все они предстали перед судом и получили тюремные сроки, передает Tengrinews.kz .

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Агентство по финансовому мониторингу выявило факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного крупного рогатого скота в актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация".

В ходе следствия установлены трое граждан, которые, являясь представителями четырех крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного скота.

"Противоправными действиями государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти один миллиард тенге. В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен", - сообщает пресс-служба агентства.

За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое фермеров были осуждены на пять лет лишения свободы каждый. Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства.