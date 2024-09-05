Чаевые и депозиты могут запретить в заведениях Казахстана

Об этом сегодня в кулуарах Сената сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

"Мы внимательно изучили законодательство. Если на входе в заведение есть публичная оферта, письменный текст, где изложены условия обслуживания, и вы, прочитав эту оферту, заходите, то вы даете согласие на такие условия. Я немного приоткрою наш инсайд: мы сейчас готовим изменения в правила нашей внутренней торговли. Мы считаем, что если услуги вам предоставляются, и в них уже "сидит" обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть", - сказал министр.