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05.09.2024, 11:15

Чаевые и депозиты могут запретить в заведениях Казахстана

Новости Казахстана 0 450

В Казахстане планируют внести изменения в правила внутренней торговли. Согласно предлагаемым изменениям, кафе и ресторанам могут запретить взимать чаевые и депозиты с клиентов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом сегодня в кулуарах Сената сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

"Мы внимательно изучили законодательство. Если на входе в заведение есть публичная оферта, письменный текст, где изложены условия обслуживания, и вы, прочитав эту оферту, заходите, то вы даете согласие на такие условия. Я немного приоткрою наш инсайд: мы сейчас готовим изменения в правила нашей внутренней торговли. Мы считаем, что если услуги вам предоставляются, и в них уже "сидит" обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть", - сказал министр.

По словам Шаккалиева, часть бизнеса не хочет поддерживать такие изменения.

"Понятно, не все готовы поддержать такие изменения, тем не менее мы их готовим. Это что касается принудительной оплаты чаевых, разных взносов", - добавил министр.

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