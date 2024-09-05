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05.09.2024, 11:52

60 тенге за кВт/ч: Минэнерго Казахстана предлагает новые тарифы за электричество

Новости Казахстана 0 2 159

Предельные цены на электроэнергию от возобновляемых источников на 2025 год составят почти 60 тенге за кВт/ч, передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Проект приказа «Об утверждении фиксированных тарифов» в рамках закона  «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» появился на портале «открытые НПА».

Согласно документу, минимальный из предельных тарифов на энергию, полученную от ВИЭ, предлагается установить для ветровых электростанций, за исключением фиксированного тарифа для проекта ветровой электростанции «Астана ЕХРО-2017» мощностью 100 МВт – 22,68 тенге кВтч без учета НДС.

При этом максимальный тариф предусмотрен также для ветровой энергии, однако полученной от ветровая электростанция «Астана ЕХРО-2017» - 59,7 тенге за кВт/ч.

Энергия, полученная от фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, за исключением фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV), для преобразования энергии солнечного излучения, для преобразования энергии ветра, будет стоить 34,61 тенге.

Электричество от гидроэлектростанций - 41,23 тенге, от биогазовых установок - 32,23 тенге за кВт/ч.

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