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05.09.2024, 13:00

Казахстанец отправил родственникам фото жены и получил срок

Новости Казахстана 0 443

Казахстанец получил срок за распространение интимных фото жены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы суда ЗКО.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями: 194, часть 1 ("Вымогательство"), 147, часть 5 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни").

"В судебном заседании установлено, что Б. (супруга) и подсудимый А. состояли в законном браке. В период совместной жизни Б. посредством мессенджера WhatsАpp по просьбе А. добровольно отправляла ему фото интимного характера. Ввиду возникших позднее непримиримых разногласий Б. обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, на что А., не согласившись с этим, начал требовать у нее денежные средства под угрозой распространения фото интимного характера, позорящих Б.", - говорится в сообщении суда.

Супруг начал требовать у жены деньги, угрожая распространением компрометирующих фотографий. Впоследствии он отправил интимные фото отцу супруги и в общую группу в мессенджере WhatsApp, нарушив право женщины на частную жизнь.

Суд, изучив все материалы дела и признав вину мужчины, вынес приговор, признав его виновным по статьям 194, части 1 и 147, части 5 УК. Он осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

Приговор не вступил в законную силу.

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