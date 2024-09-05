«Зеленый» за 500 тенге: что про возможную девальвацию в Казахстане говорят банкиры

Банк центр кредит – курс в 500 ожидается

Глава АО «Банк центр кредит» Руслан Владимиров рассказал, что как таковой девальвации нет.

- Я думаю, после перехода на свободно плавающий курс, такого понятия как девальвация, которое было раньше - исчезло. Под девальвацией у нас понимается резкое обесценивание курса, как было до 20% и более. На сегодняшний день вы видите, что если какая-то динамика идёт по скреплению или обесценению национальной валюты, то это происходит в динамике, и народ, который видит тенденции или тренды, может перекладывать из одной валюты в другую. Но в целом, доверие к казахстанскому тенге на высоком уровне, – считает он.

Фото: БЦК

Уровень доверия, его банк оценивает по депозитам: если раньше был перекос в валютную сторону, то сейчас идёт перекос в тенге. Владимиров отметил, что политика Нацбанка довольно предсказуемая и у народа нет паники, связанной с резким обесцениванием тенге. При этом, по его словам, рост доллара до 500 зависит и от периода времени.

- Если бы вы задали этот вопрос (о достижении доллара отметки 500. – Авт.) на заре экономики, когда курс был 4 тенге, наверное, тогда это было бы фантастикой. Сейчас я скажу, что это всего лишь дело времени. Инфляция есть, и не только в Казахстане, в той же Америке. И постепенно обесценение идёт, – сказал глава банка второго уровня.

Владимиров также добавил, что в течение какого-то времени мы все действительно увидим, что доллар будет стоить 500 тенге.

ForteBank: девальвацию до конца года не ожидаю

Председатель Правления АО «ForteBank» Бекжан Пирматов отметил, что курс доллара довольно щепетильная тема: много факторов, которые влияют на курс.

- Это и экспорт Казахстана, насколько валюта поступает в Казахстан. Но в принципе цена на наши экспортные материалы - нефть, горнорудные материалы, в принципе держатся на хорошем уровне и в ближайшее время мы не ожидаем, что какой-то спад спроса будет на эти материалы. Это будет зависеть от экономического роста по миру. То есть если в мире идет рост, то, соответственно, потребление будет идти. Поэтому в части нашей ресурсной базы там стабильная ситуация, – объяснил Пирматов и заметил, что на курс валюты очень сильно влияют продажи из Национального фонда.

- Мы за регулятора или за потребности правительства, который пополняет бюджет через эти продажи, прогнозировать не можем. И, соответственно, это, наверное, основной фактор, который будет влиять в ближайшее время на курс. А мы как банк это не можем знать, чем это закрнчится, – сказал он.

Корреспондент поинтересовалась, есть ли предпосылки к девальвации в стране. На что господин Пирматов поспешил успокоить, что в ближайшее время он этого не ожидает.

- До конца этого года я не ожидаю предпосылки, потому что Национальный банк уже объявил, сколько он будет продавать валюты из Национального фонда. С учетом всего этого я не ожидаю, что там какая-то девальвация будет в ближайшее время, до конца года, – заключил глава Fortebank.

Фридом Банк Казахстан: прогнозы – дело нехорошее

Член совета директоров АО «Фридом Банк Казахстан» Айдос Жумагулов в отличие от предыдущего спикера не стал спешить с прогнозами.

- Прогнозы – дело очень нехорошее. Никто не знает, что будет с курсом. Вот вы не найдете на рынке… если вам кто-то говорит, что будет такой курс (500 тенге за доллар. – Авт.), мне кажется, он лукавит. Я не могу сказать, какой будет курс, – сказал Айдос Жумагулов и порекомендовал диверсифицировать свои накопления.

Фото: Forbes / Дмитрий Доценко

- Мы проходили отметку в 480 тенге, но ее проходили в какой-то промежуток времени. Возможно, мы вернулись к ней, а потом откатимся опять, – поделился он своей версией.

Что говорит Нацбанк

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов говорил, что точное прогнозирование курса тенге не входит в его компетенцию, но сослался на официальные документы, в которых средний курс тенге на 2024 год составляет 460 тенге за доллар США.

- Вместе с тем я хотел бы обратить внимание на официальные документы, которые являются частью экономического планирования. Там на 2024 год средний курс определен в размере 460 тенге за доллар.

Мы видели в первой половине года, что курс уходил вниз до 440 тенге. Сейчас он поднялся до 480 тенге. Нам видится, что 460 тенге, как среднегодовой курс, мы его и увидим. Это во многом будет зависеть от рыночных условий, — сказал он.